La Zanzara a Trento parla Alberto Gottardo | Giuseppe e David sono Raimondo e Sandra della radio Io? Come Gentile nell' 82

A Trento si avvicina il tradizionale appuntamento con il live de La Zanzara, il popolare programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e tra i più ascoltati in Italia. La data scelta è il 22 maggio, e l’evento si svolge in piazza, quest’anno alla Fiera, dopo aver avuto come location in passato il Teatro Battisti. Durante una recente intervista, Alberto Gottardo ha commentato la presenza di alcuni personaggi, paragonandoli a figure della radio e ricordando un episodio del 1982.

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