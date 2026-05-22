La vita oltre il dolore | storia di un amore invisibile alla Galleria Barbera
Lunedì 25 maggio alle dieci si terrà alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lucio Barbera di Messina la presentazione del romanzo “La vita oltre il dolore – Storia di un amore invisibile”. L’evento si inserisce nella settima edizione di “Il Maggio dei Libri 2026” promossa dalla Città Metropolitana di Messina. Il libro narra di un amore nascosto e delle difficoltà di vivere con il dolore, senza coinvolgere altre figure o spiegazioni sulla trama.
Lunedì 25 maggio alle ore 10, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lucio Barbera di Messina (), nell’ambito della VII edizione de “Il Maggio dei Libri 2026” della Città Metropolitana di Messina, sarà presentato il romanzo “La vita oltre il dolore – Storia di un amore invisibile” di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
LORENZO PORRETTA - LA VITA OLTRE IL DOLORE STORIA DI UN AMORE INVISIBILE | PRESENTAZIONE LIBRO
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