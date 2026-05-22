La vita è meravigliosa | Olivieri rompe il silenzio dopo la scarcerazione

Nove giorni dopo essere stato rilasciato, Giacomo Olivieri ha deciso di parlare pubblicamente, condividendo un messaggio su Facebook. La sua scarcerazione era avvenuta in circostanze che avevano attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. L’ex imputato aveva mantenuto il riserbo fino a questo momento, ma ha scelto di comunicare con i suoi seguaci attraverso i social. La decisione di intervenire arriva a pochi giorni dalla fine del suo periodo di detenzione.

Nove giorni dopo essere tornato libero, Giacomo Olivieri ha scelto di rompere il silenzio con un post su Facebook. Un messaggio in cui non lascia spazio a dichiarazioni d'innocenza o attacchi alla magistratura, ma che suona come una riflessione intima sulla fragilità della vita. "Io non riesco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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