L’attrice ha dichiarato che il cinema rappresenta un ambito di libertà e creatività che l’intelligenza artificiale non potrà mai eguagliare. Secondo lei, esiste una distinzione ben precisa tra le due realtà, e questa differenza resterà sempre evidente. La sua opinione si basa sulla convinzione che il cinema coinvolge aspetti umani unici, difficili da replicare attraverso le tecnologie. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sull’evoluzione delle intelligenze artificiali e il loro impatto sulla produzione artistica.

C’è una linea sottile, ma netta fra il cinema e l’ intelligenza artificiale. Una linea che, secondo Tilda Swinton, non verrà mai superata. "L’IA non riuscirà mai a sostituire il cinema davvero originale. Fino a quando avremo il coraggio di inventare, di creare, di sperimentare strade nuove, l’IA non avrà chances". Ne è convinta l’attrice scozzese, un premio Oscar per Michael Clayton e un Leone alla carriera ricevuto a Venezia nel 2020. Tilda Swinton è stata protagonista, ieri a Cannes, di un affollato "rendez-vous". Gli incontri con gli artisti qui non le chiamano "Masterclass". Ed è giusto così. Anche perché Tilda Swinton, 65 anni, non vuole dare lezioni a nessuno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La versione di Tilda: "Arte, libertà, coraggio: il cinema batterà l’intelligenza artificiale"

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