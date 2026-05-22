La verità nelle tracce Oltre 120 anni di Polizia Scientifica | ultimo weekend per visitare la mostra

Fino a questo fine settimana, è possibile visitare la mostra “La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica” allestita nel Complesso monumentale della Pilotta, nelle sale dei Voltoni del Guazzatoio. La mostra ripercorre più di un secolo di attività della Polizia Scientifica, con esposti strumenti, fotografie e documenti storici. L’esposizione si trova nella sede storica e chiuderà al pubblico al termine di questo ultimo weekend.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui