La verità nelle tracce Oltre 120 anni di Polizia Scientifica | ultimo weekend per visitare la mostra

Da parmatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a questo fine settimana, è possibile visitare la mostra “La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica” allestita nel Complesso monumentale della Pilotta, nelle sale dei Voltoni del Guazzatoio. La mostra ripercorre più di un secolo di attività della Polizia Scientifica, con esposti strumenti, fotografie e documenti storici. L’esposizione si trova nella sede storica e chiuderà al pubblico al termine di questo ultimo weekend.

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Ultimo fine settimana per visitare la mostra “La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”, allestita presso il Complesso monumentale della Pilotta nelle sale dei Voltoni del Guazzatoio.L’iniziativa è promossa dalla Polizia di Stato, organizzata dal Gabinetto Regionale Polizia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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