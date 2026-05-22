La UEFA cambia il calcio delle nazionali | nuovo format dal 2028

La UEFA ha annunciato che dal 2028 verrà introdotto un nuovo formato per le competizioni di calcio maschile a livello nazionale. La decisione è stata comunicata durante un incontro a Zurigo, con l’obiettivo di modificare il modo in cui vengono organizzati i tornei e le qualificazioni. Le modifiche riguardano sia le fasi di qualificazione sia la struttura delle finali, con l’intento di rendere più equilibrate e spettacolari le competizioni. La nuova formula si applicherà a partire dalla prossima edizione.

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