La UEFA cambia il calcio delle nazionali | nuovo format dal 2028

Da cdn.ilfaroonline.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA ha annunciato che dal 2028 verrà introdotto un nuovo formato per le competizioni di calcio maschile a livello nazionale. La decisione è stata comunicata durante un incontro a Zurigo, con l’obiettivo di modificare il modo in cui vengono organizzati i tornei e le qualificazioni. Le modifiche riguardano sia le fasi di qualificazione sia la struttura delle finali, con l’intento di rendere più equilibrate e spettacolari le competizioni. La nuova formula si applicherà a partire dalla prossima edizione.

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Zurigo, 22 maggio 2026 – La UEFA cambia il modello delle competizioni per nazionali maschili. A partire dal 2028, dopo l’Europeo, entrerà in vigore una nuova struttura pensata per rendere più equilibrate le qualificazioni, ridurre le partite con poco valore sportivo e aumentare il peso competitivo della Nations League. La decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo UEFA, riunito a Istanbul. Il nuovo sistema, approvato dopo una revisione dei format attuali e una consultazione con le federazioni affiliate, sarà perfezionato nei prossimi mesi. L’approvazione definitiva del formato dettagliato è attesa a settembre. Nations League: tre leghe da 18 squadre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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