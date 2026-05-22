La Top Model di Versace Prada e Missoni al gran galà con un stupendo abito made in Umbria di Cucinelli
Durante l'amfAR Gala Cannes 2026, tenutosi il 21 maggio presso l'Hotel du Cap-Eden-Roc a Cap d’Antibes, una top model ha indossato un abito realizzato dalla casa di moda Cucinelli di Solomeo, in Umbria. La modella, nota per aver sfilato per brand come Versace, Prada e Missoni, ha scelto di portare un vestito che ha attirato l’attenzione durante l’evento. La serata è stata dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca contro l’AIDS.
La top model Natasha Poly ha scelto un meraviglioso abito della casa di moda Cucinelli di Solomeo in occasione dell’annuale amfAR Gala Cannes 2026 della American Foundation for AIDS Research, tenutosi presso l’Hotel du Cap-Eden-Roc a Cap d’Antibes, nel sud della Francia, il 21 maggio 2026.Natasha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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