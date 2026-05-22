La Top Model di Versace Prada e Missoni al gran galà con un stupendo abito made in Umbria di Cucinelli

Durante l'amfAR Gala Cannes 2026, tenutosi il 21 maggio presso l'Hotel du Cap-Eden-Roc a Cap d’Antibes, una top model ha indossato un abito realizzato dalla casa di moda Cucinelli di Solomeo, in Umbria. La modella, nota per aver sfilato per brand come Versace, Prada e Missoni, ha scelto di portare un vestito che ha attirato l’attenzione durante l’evento. La serata è stata dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca contro l’AIDS.

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