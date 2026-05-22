La tappa di oggi al Giro d’Italia | trappola prima di Verbania Altimetria percorso orari tv e favoriti

Oggi si corre la dodicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Novi Ligure e arrivo previsto a Verbania. La tappa presenta un percorso che include una salita prima di arrivare in città, considerata una possibile trappola per i ciclisti. La tappa si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva, con favoriti che si contendono la vittoria. Durante la gara, un corridore ha conquistato un assolo, arrivando a Novi Ligure dopo aver attaccato in solitaria.

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Novi Ligure, 21 maggio 2026 – L’assolo di Alec Segaert nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Novi Ligure. Il belga della Bahrain ha anticipato la volata vincendo a braccia alzate con tre secondi su Toon Aerts e sull’uruguaiano Guillermo Silva, sparigliando le carte della tattica di giornata che sembrava premiare gli sprinter, i quali invece si sono staccati sui gpm di giornata. Nessun scossone in classifica generale, i big hanno vissuto una giornata relativamente tranquilla e tutte le energie risparmiate in questi giorni verranno poi spese sabato con l’arrivo in quota a Pila. Venerdì il Giro riparte da Verbania con una tappa sostanzialmente piatta a parte una salita nel finale che potrebbe fungere da trampolino di lancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La tappa di oggi al Giro d’Italia: trappola prima di Verbania. Altimetria, percorso, orari tv e favoriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 6 Tappa Paestum/Napoli Giro d'Italia 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia 2026, oggi tappa 1: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa 2 mossa: percorso, altimetria, orari tv e favoriti Sempre Tarozzi! Il faentino è andato in fuga per la settima volta in questo Giro d’Italia 110km percorsi all’attacco nella tappa di oggi! #italianteam #bardianicsf7saber #giro #giroditalia #tappa12 x.com Questo non è il Vingegaard combattivo - messa in discussione la forma del danese mentre si avvicina il Tour de France nonostante due vittorie di tappa al Giro d'Italia reddit Giro d’Italia LIVE, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle 13:00, il percorso è di 189 kmIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle ore 12:40, arrivo previsto alle 17 ... fanpage.it Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: arrivo previsto intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3 ... fanpage.it