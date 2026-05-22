Un giovane trader di 30 anni ha accumulato 250 milioni di dollari attraverso operazioni legate al petrolio russo. La sua attività si svolge nel mercato dei contratti finanziari e coinvolge intermediari e raffinerie di piccole dimensioni. Le operazioni si svolgono tramite strumenti finanziari complessi, con transazioni che coinvolgono miliardi di dollari. La sua attività si svolge spesso attraverso società di comodo e strutture che facilitano il trasferimento di fondi tra diversi paesi.

Petroliere “ombra”, raffineria “teiera” e intermediari che gestiscono miliardi. Sono i cardini di quell’economia parallela che, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, si è consolidata all’ombra delle sanzioni occidentali, dirigendo il flusso di idrocarburi provenienti da Paesi avversari dell’Occidente. Un sistema per definizione opaco, fiorito tra le maglie dei divieti imposti dai Paesi occidentali, che per anni hanno ammesso limiti ed eccezioni alle sanzioni per non destabilizzare il mercato petrolifero. Al suo cuore una rete di intermediari che hanno sfruttato le condizioni create dal disordine geopolitico per accumulare fortune, muovendosi in una zona grigia dal punto di vista legale e soprattutto politico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La straordinaria storia di Christopher Eppinger: il trader trentenne che ha guadagnato 250 milioni di dollari con il petrolio russo

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