Una donna ha raccontato di aver pregato Santa Rita affinché intervenisse per la guarigione di un ragazzo che non aveva mai incontrato. Dopo aver rivolto la propria preghiera, il ragazzo è risultato completamente guarito da un tumore diagnosticato in precedenza. La storia, condivisa pubblicamente, si concentra sull'atto di fede e sulla speranza riposta in un'intercessione religiosa. Nessuna spiegazione medica o scientifica è stata fornita per il risultato osservato.

La straordinaria testimonianza di una donna che ha invocato la Santa degli impossibili per la guarigione di un ragazzo mai visto prima: un racconto di fede pura e amore disinteressato. Quando si parla di Santi, si parla di figure che sono fonte di incoraggiamento e fungono da esempio per i cristiani, per condurre una vita migliore, nel segno di Nostro Signore Gesù Cristo. Ogni giorno, ci troviamo di fronte a delle difficoltà, di entità diversa, da affrontare. Alcune possono essere molto grandi, altre meno. È in quei momenti che cerchiamo un punto di riferimento, e ovviamente la prima cosa a cui pensiamo è chiedere sostegno a Dio o a sua Madre. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - La straordinaria guarigione dal tumore: il miracolo avvenuto pregando Santa Rita

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