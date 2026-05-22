La straordinaria guarigione dal tumore | il miracolo avvenuto pregando Santa Rita
Una donna ha raccontato di aver pregato Santa Rita affinché intervenisse per la guarigione di un ragazzo che non aveva mai incontrato. Dopo aver rivolto la propria preghiera, il ragazzo è risultato completamente guarito da un tumore diagnosticato in precedenza. La storia, condivisa pubblicamente, si concentra sull'atto di fede e sulla speranza riposta in un'intercessione religiosa. Nessuna spiegazione medica o scientifica è stata fornita per il risultato osservato.
La straordinaria testimonianza di una donna che ha invocato la Santa degli impossibili per la guarigione di un ragazzo mai visto prima: un racconto di fede pura e amore disinteressato. Quando si parla di Santi, si parla di figure che sono fonte di incoraggiamento e fungono da esempio per i cristiani, per condurre una vita migliore, nel segno di Nostro Signore Gesù Cristo. Ogni giorno, ci troviamo di fronte a delle difficoltà, di entità diversa, da affrontare. Alcune possono essere molto grandi, altre meno. È in quei momenti che cerchiamo un punto di riferimento, e ovviamente la prima cosa a cui pensiamo è chiedere sostegno a Dio o a sua Madre. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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