Il marchio britannico, attivo da oltre cent’anni, si distingue come uno dei simboli più riconoscibili nel settore del lusso. La sua storia si intreccia con l’evoluzione della moda, mantenendo un ruolo di primo piano nel panorama internazionale. La maison ha costantemente aggiornato i propri codici estetici, influenzando le tendenze e consolidando la propria identità nel tempo. La sua presenza si estende su diverse categorie di prodotto, tra cui abbigliamento, accessori e profumi.

Life&People.it È una delle maison più longeve e iconiche al mondo e continua, a distanza di oltre un secolo, a ridefinire i codici estetici della moda contemporanea. La sua grammatica visiva, immediatamente distinguibile, ha attraversato epoche, generazioni e linguaggi stilistici senza mai perdere la propria identità. Al centro della storia del marchio Burberry c’è la capacità di trasformare un semplice motivo a quadri in un segno culturale globale. In un secolo il brand si è reso simbolo dell’ heritage britannico, ma senza mai perdere lo status di desiderio contemporaneo. La sua stampa check, nata come dettaglio funzionale all’interno dei trench coat, è ancora oggi emblema di appartenenza, lusso e riconoscibilità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La storia del marchio Burberry simbolo del lusso contemporaneo

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Il giorno in cui Burberry è diventata un brand da evitare

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