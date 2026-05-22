La Stazione Rosa rinasce senza treni con Jam Station | musica food truck e mercatini

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Stazione Rosa di Villa Verucchio riapre le sue porte con un evento pubblico che combina musica, cibo e mercatini. La rinnovata area, ormai priva di servizi ferroviari, si trasforma in un punto di incontro e svago, aprendo le sue porte a visitatori di tutte le età. Durante la giornata, si svolgono diverse attività, tra cui performance musicali e la presenza di food truck e bancarelle con prodotti vari. L’iniziativa mira a valorizzare lo spazio anche senza il passaggio dei treni.

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La Stazione Rosa di Villa Verucchio apre una nuova stagione e lo fa con una grande festa aperta a tutti. Domenica 24 maggio, dalle 15 alle 23, debutta “Jam Station”, il primo evento organizzato negli spazi rigenerati della Stazione Rosa: una giornata a ingresso gratuito tra musica dal vivo, dj. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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