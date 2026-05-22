La Stazione Rosa rinasce senza treni con Jam Station | musica food truck e mercatini

La Stazione Rosa di Villa Verucchio riapre le sue porte con un evento pubblico che combina musica, cibo e mercatini. La rinnovata area, ormai priva di servizi ferroviari, si trasforma in un punto di incontro e svago, aprendo le sue porte a visitatori di tutte le età. Durante la giornata, si svolgono diverse attività, tra cui performance musicali e la presenza di food truck e bancarelle con prodotti vari. L’iniziativa mira a valorizzare lo spazio anche senza il passaggio dei treni.

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