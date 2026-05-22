La sorella di El Koudri ha dichiarato di sentirsi incapace di affrontare la vista del fratello e ha espresso il suo dolore per quanto accaduto. Ha aggiunto di essere vicina a chi sta vivendo momenti difficili e ha confessato di non riuscire a capire cosa sia successo, sottolineando che non esistono parole sufficienti per descrivere il suo dispiacere. Le sue parole riflettono una condizione di grande smarrimento e sofferenza di fronte alla situazione.

"Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi. Non capisco cosa sia successo, non riesco davvero a capire, ma non ci saranno mai parole ‘giuste’ per riuscire ad esprimere quanto ci dispiaccia". Tra i singhiozzi, pervasa da una sofferenza che la logora dentro giorno dopo giorno Carmen, la sorella maggiore di Salim El Koudri, autore della strage di via Emilia Centro, a Modena, con un audio messaggio cerca di far capire quanto dolore stia provando in questo momento, lei e la sua famiglia, sapendo che è stato proprio Salim a compiere un’azione così terribile, devastante. Un messaggio che echeggia con forza in una città ancora sotto choc, dove le psicologhe dell’Ausl mettono a disposizione la propria professionalità a sostegno di chi, quel giorno, ha assistito alla strage. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sorella di El Koudri: "Non riuscirò a guardarlo. Sono vicina a chi soffre"

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