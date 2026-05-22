La scuola materna della Giudecca avrà ancora due sezioni | ok dalla giunta

La giunta comunale ha approvato ieri tre delibere prima delle elezioni. Una di queste riguarda la scuola materna della Giudecca, confermando per l’anno scolastico 20262027 la presenza di due sezioni nella scuola dell’infanzia “Duca D’Aosta”. La decisione permette di mantenere invariato il numero di sezioni per il prossimo anno scolastico in quella zona. La riunione si è svolta in vista del voto e rappresenta una delle ultime decisioni prese dall’amministrazione prima delle elezioni.

Si è tenuta ieri l'ultima riunione della giunta Brugnaro prima del voto, con tre delibere rilevanti. La giunta comunale ha approvato la delibera che conferma, anche per l’anno scolastico 20262027, il mantenimento di due sezioni della scuola dell’infanzia “Duca D’Aosta” alla Giudecca; ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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