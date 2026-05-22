La scuola esce dal plesso | musica letture e giochi per le vie del borgo

Mercoledì 27 maggio nella piazza Berlinguer di Dovadola si svolgerà la festa di fine anno scolastico, coinvolgendo studenti di tutte le età del paese. L’evento, intitolato “Siam tutti gatti… in quel di Dovadola”, prevede musica, letture e giochi che si terranno all’aperto, coinvolgendo la comunità locale. La manifestazione rappresenta un'occasione per celebrare la conclusione dell’anno scolastico con attività all'aperto, in un contesto che unisce studenti, insegnanti e famiglie.

Mercoledì 27 maggio nella piazza Berlinguer di Dovadola si terrà la festa di fine anno scolastico di tutti gli ordini di scuola del paese, intitolata “Siam tutti gatti. in quel di Dovadola”. Alle 15.30 la festa si aprirà con le letture dei volontari di “Nati per Leggere” che in un angolo dedicato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A Bassano Romano visite guidate, musica e la tradizionale processione colorano le vie del borgoBassano Romano rinnova la tradizione con la festa Madonna dei Monti dal 1 al 3 maggio.

Carini tra memoria e sensi: percorso aromatico dal “Vicolo dei Fiori” alle “7 Vie del Borgo”Il 25 aprile e il 1 mggio, il centro storico di Carini si prepara a vivere un’esperienza immersiva unica.

Il make-up esce dalla scuolaLa scuola esce dalle proprie mura, supera la teoria e si apre alla città. Venerdì 15 maggio alle 18 la sede Enaip di via Mazzini ospiterà Bellezza d’altri tempi - Oltre l’apparenza, sfilata storica ... polesine24.it

La mia amica @casamacombo esce con una graphic novel spettacolare su colonialismo e bambini per @beccogiallo_edi - oggi su @TuttoLibri x.com

Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma: Vorrei incontrare i miei compagni di scuola che sono in gita a MilanoIl primo pensiero è stato per la scuola. Voglio tornare il più presto possibile. Manfredi Marcucci lo ha detto venerdì al padre Umberto che da Capodanno è al suo capezzale nel Centro grandi ustioni ... roma.corriere.it