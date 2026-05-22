La scelta fatale Maldive cosa hanno fatto i sub prima di morire

Da caffeinamagazine.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque delle Maldive, alcuni sub sono morti a seguito di azioni compiute prima di immergersi. Le autorità hanno aperto un'indagine su quanto accaduto, analizzando le attività svolte e i comportamenti dei sub coinvolti. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime avevano effettuato operazioni specifiche prima di entrare in acqua. Non sono stati ancora divulgati dettagli sui possibili responsabili o sulle cause precise degli incidenti. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza durante le immersioni in quelle zone.

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Il mare sa essere un abbraccio, ma anche una trappola. E quando chi lo conosce meglio di chiunque altro si spinge un passo oltre, basta un dettaglio minuscolo a cambiare tutto. Un corridoio, un’ombra, la sabbia che si alza e confonde. Poi il silenzio, quello che nessuno vorrebbe mai ascoltare. È dentro questa sensazione di sospensione che si sta provando a ricostruire la tragedia che ha sconvolto la subacquea italiana alle Maldive. Cinque sub esperti, una grotta affascinante e terribile, e una decisione che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe averli portati lontano dalla via d’uscita proprio nel momento più critico. Dopo il recupero dei corpi, l’attenzione si è spostata su ogni singolo particolare dell’immersione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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