Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Carmen Lubrano, artista proveniente dalla provincia di Benevento. La cantante ha scelto di intitolare il brano “Napoletanamente”, un titolo che richiama le radici napoletane e il forte legame con la cultura locale. La canzone rappresenta il primo singolo della cantante, che si inserisce nel panorama musicale italiano con un’interpretazione che valorizza le tradizioni napoletane.

Tempo di lettura: 3 minuti Dalla terra sannita arriva una nuova voce pronta a raccontare Napoli e le sue radici più autentiche. La cantante Carmen Lubrano, originaria di Sant’Agata de’ Goti, presenta “Napoletanamente”, il nuovo singolo disponibile da oggi, venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12 su tutte le piattaforme musicali digitali. Un progetto intenso e identitario che punta a valorizzare la lingua napoletana e a contrastare stereotipi e pregiudizi ancora legati al dialetto partenopeo. “È napoletanamente carnale, è napoletanamente sincero”: una frase che racchiude l’anima del brano e il messaggio che l’artista sannita vuole trasmettere attraverso musica e parole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La sannita Carmen Lubrano lancia “Napoletanamente”: il nuovo singolo da oggi su tutte le piattaforme

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