La salute delle gengive spiegata dall’esperto

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La salute delle gengive è un tema di crescente interesse, soprattutto per chi vuole mantenere un sorriso forte e duraturo nel tempo. La parodontologia è la specializzazione che si occupa di studiare e trattare le malattie che coinvolgono i tessuti di supporto dei denti, come le gengive e l’osso. Questo settore si concentra sulla diagnosi e sulla cura di problemi come la piorrea, che possono portare alla perdita dei denti se non gestiti correttamente.

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Che cos'è la parodontologia e di cosa si occupa nello specifico? «La parodontologia è la branca dell'odontoiatria che si occupa della salute dei tessuti che sostengono i denti: le gengive, l'osso sottostante, il legamento che tiene il dente ancorato all'osso e il cemento radicolare (ovvero lo strato più esterno della radice del dente). Dunque, lo specialista in parodontologia si concentra su tutto ciò che sta intorno al dente e che lo mantiene in posizione, diagnostica e tratta condizioni come la gengivite (infiammazione superficiale delle gengive) e la parodontite (infiammazione più profonda che distrugge osso e legamento), ma si occupa anche di prevenzione, mantenimento e, in alcuni casi, di interventi chirurgici per rigenerare i tessuti perduti». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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