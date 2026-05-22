La Roma del futuro sarà ecosostenibile e modellata dai fiumi | il progetto di architettura contemporanea

Un nuovo progetto di architettura contemporanea mira a trasformare la città, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all'integrazione dei corsi d'acqua. Si chiama Roma continua e propone un'idea di sviluppo urbano che si basa sull'uso di tecnologie innovative e sulla valorizzazione dei fiumi presenti nel territorio. L’obiettivo è creare un ambiente urbano più verde e funzionale, mantenendo un rapporto diretto tra le strutture moderne e le caratteristiche naturali della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui