La Roma del futuro sarà ecosostenibile e modellata dai fiumi | il progetto di architettura contemporanea
Un nuovo progetto di architettura contemporanea mira a trasformare la città, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all'integrazione dei corsi d'acqua. Si chiama Roma continua e propone un'idea di sviluppo urbano che si basa sull'uso di tecnologie innovative e sulla valorizzazione dei fiumi presenti nel territorio. L’obiettivo è creare un ambiente urbano più verde e funzionale, mantenendo un rapporto diretto tra le strutture moderne e le caratteristiche naturali della zona.
Si chiama Roma continua ed è il progetto di architettura contemporanea che ha immaginato la Capitale del futuro. Green, sostenibile e accessibile: ecco come potrebbe diventare la Città Eterna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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