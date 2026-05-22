La rivoluzione di Spotify contro la musica fotocopia dice più di quanto sembra

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Spotify ha comunicato la fine delle classifiche Viral 50, sia a livello globale che locale, che venivano create interamente da algoritmi. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio della piattaforma alla musica condivisa e scoperta dagli utenti. Le classifiche Viral 50, fino ad oggi, riflettevano le tendenze più rapide e diffuse tra gli ascoltatori, basandosi su dati di condivisione e ascolto. La loro eliminazione potrebbe influenzare il modo in cui vengono individuate le hit del momento.

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Spotify ha annunciato la scomparsa delle classifiche Viral 50, globali e locali, interamente generate da algoritmi. Al loro posto arriva Viral Hits, una playlist selezionata dai redattori sulla base della rilevanza culturale e della popolarità effettiva dei brani, non solo del tracciamento. 🔗 Leggi su Today.it

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