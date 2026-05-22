Il 22 maggio 2026 segna una data importante per il mondo della gastronomia, con la scomparsa di Carlo Petrini. Fondatore di Slow Food, ha contribuito a creare una rete internazionale dedicata alla tutela delle tradizioni alimentari e alla promozione di un consumo consapevole. La sua figura ha influenzato molte iniziative legate alla cultura del cibo e alla sostenibilità, trasformando un movimento locale in una realtà economica di portata globale. La sua eredità rimane al centro di numerose discussioni e progetti nel settore.

Roma, 22 maggio 2026 – La scomparsa di Carlo Petrini segna la fine di un'era per la gastronomia mondiale, ma consacra definitivamente la sua creatura: Slow Food. Nata come provocazione locale, si è trasformata in un movimento culturale e in una macchina economica globale capace di ridefinire il concetto di Made in Italy agroalimentare. Come è nata questa intuizione, come si è sviluppata e quali sono i suoi numeri economici? La scintilla originaria: gli spaghetti contro il Fast Food. Per capire lo sviluppo di Slow Food bisogna tornare al luglio del 1986, quando a Roma, in Piazza di Spagna, apre il primo ristorante McDonald’s in Italia. Per Carlo Petrini e il gruppo di Arcigola, quell'evento rappresenta un attacco frontale all'identità culinaria, alla biodiversità dei territori e ai ritmi naturali della vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivoluzione di Slow Food: dalla spaghettata di Piazza di Spagna a formidabile macchina economica

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Le persone cucinano davvero 1. costantemente 2. abbastanza cibo per essere sane e forse mettere su massa 3. con un programma di lavoro impegnativo 4. con un budget limitato. Tutto insieme?? reddit