La rimpatriata degli istruttori di tiro rapido del Caps

Gli istruttori di tiro rapido che hanno lavorato al Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena hanno organizzato una festa per celebrare i 35 anni di attività. L’evento si è svolto presso il ristorante ‘La Stalla’, dove lo staff ha condiviso un momento di ricordo e solidarietà. La rimpatriata ha coinvolto tutti i componenti del team che hanno contribuito all’addestramento e alla formazione nel corso di questi anni. Nessuna altra informazione è stata resa nota sul evento.

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