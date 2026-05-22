La rimpatriata degli istruttori di tiro rapido del Caps
Gli istruttori di tiro rapido che hanno lavorato al Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena hanno organizzato una festa per celebrare i 35 anni di attività. L’evento si è svolto presso il ristorante ‘La Stalla’, dove lo staff ha condiviso un momento di ricordo e solidarietà. La rimpatriata ha coinvolto tutti i componenti del team che hanno contribuito all’addestramento e alla formazione nel corso di questi anni. Nessuna altra informazione è stata resa nota sul evento.
Lo staff istruttori di tiro rapido che ha prestato servizio al Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena, ha festeggiato il traguardo dei 35 anni insieme al ristorante ‘La Stalla’. Un appuntamento conviviale per ripercorrere, tra ricordi e aneddoti, gli anni di attività trascorsi insieme. Formazione, istruzione e addestramento con armi corte, lunghe e artifici lacrimogeni in dotazione alle forze di polizia. Inoltre, lezioni teoriche sull’uso legittimo delle armi e sulle norme di sicurezza. Queste le linee guida adottate dagli istruttori nei confronti delle migliaia di operatori di polizia transitati dal Caps. Nel tempo si sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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