La riminese sulla nave della Flotilla torna a casa | accolta dai parenti a Malpensa dopo ore di paura
Dopo essere stati trattenuti dalle forze israeliane, alcuni attivisti a bordo della nave Global Sumud Flotilla sono arrivati all'aeroporto di Malpensa. La riminese, tra loro, è stata accolta dai familiari dopo ore di attesa e tensione. L'arrivo si è verificato nel pomeriggio e ha visto la presenza di alcuni parenti che l'hanno aspettata con ansia, mentre la nave era stata fermata durante il viaggio. Nessuna comunicazione ufficiale sulle modalità del rilascio, ma l'attivista è ora tornata in Italia.
Sono arrivati all'aeroporto di Malpensa alcuni attivisti che erano a bordo della Global Sumud Flotilla ed erano stati fermati dalle forze israeliane. "Hanno raccontato che sono stati trattati in modo abominevole, hanno visto trattare in maniera atroce anche delle donne, che hanno subito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Flotilla assaltata in mare, ore di ansia per la riminese Lola Fabbri. Mobilitazione a Rimini dopo il fermoL’abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano riaccende i fari sulla guerra a Gaza e apre...
“Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà”: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della famePrivati di cibo e acqua, costretti a dormire su pavimenti “deliberatamente e continuamente allagati“.
La velista arrestata sulla Flotilla. Lola Fabbri riabbraccia la famiglia: Abbiamo passato giorni durissimi. Indagini sulle violenze subiteLa skipper riminese rientrata in tarda serata a Malpensa. Il racconto dell’orrore degli attivisti: Picchiati selvaggiamente dai soldati israeliani, alcuni di noi portati in infermeria per lesioni int ... ilrestodelcarlino.it
Immagini che hanno fatto il giro del mondo e scatenato un caso diplomatico internazionale. Nel video diffuso dal Ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, si vedono gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati con le fasc facebook
Assalto alla flottiglia per Gaza: la skipper riminese Lola Fabbri nelle mani delle autorità israelianeLa skipper riminese Lola Fabbri tra gli attivisti fermati al largo di Gaza. La 30enne era a bordo della Bayt Ummar (Elengi), una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso la Strisci ... altarimini.it