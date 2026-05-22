La riminese sulla nave della Flotilla torna a casa | accolta dai parenti a Malpensa dopo ore di paura

Dopo essere stati trattenuti dalle forze israeliane, alcuni attivisti a bordo della nave Global Sumud Flotilla sono arrivati all'aeroporto di Malpensa. La riminese, tra loro, è stata accolta dai familiari dopo ore di attesa e tensione. L'arrivo si è verificato nel pomeriggio e ha visto la presenza di alcuni parenti che l'hanno aspettata con ansia, mentre la nave era stata fermata durante il viaggio. Nessuna comunicazione ufficiale sulle modalità del rilascio, ma l'attivista è ora tornata in Italia.

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