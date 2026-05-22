La ricetta del giorno i ‘Risoni al tegamino’ | una specialità Agromonte

Oggi vi proponiamo una ricetta semplice e gustosa: i risoni al tegamino con la Salsa Pronta di ciliegino al basilico di Agromonte. Si tratta di un piatto che valorizza i sapori freschi e genuini, utilizzando ingredienti di qualità. La preparazione prevede pochi passaggi e si adatta facilmente a un pranzo o una cena veloce. La salsa di ciliegino al basilico è pronta all’uso e si combina perfettamente con i risoni, creando un abbinamento classico e apprezzato.

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La bontà delle cose semplici in formato ricetta: risoni al tegamino con La Saporita, la Salsa Pronta di ciliegino al basilico Agromonte. La bontà delle cose semplici in formato ricetta: risoni al tegamino con La Saporita, la Salsa Pronta di ciliegino al basilico Agromonte. Un piatto che non va raccontato, ma assaporato Portate a bollore l’acqua o preparate un brodo vegetale. In una padella, riscaldate l’olio EVO e unite la Salsa Pronta di ciliegino al basilico Agromonte e portate a bollore. Versate i risoni all’interno della padella con il sugo di pomodorino. Aggiungete l’acqua bollente e fate cuocere a fiamma media mescolando spesso per evitare che la pasta si attacchi al fondo della pentola. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - La ricetta del giorno, i ‘Risoni al tegamino’: una specialità Agromonte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allegri ha la ricetta per l’Italia: “Una visione con un programma che punta da qui al 2034”Max Allegri non si è tirato indietro nel confronto sulla Nazionale anche a poche ore da una sfida importantissima del Milan atteso lunedì dal Napoli:... Santoni, la ricetta del successo: "Non rinunciare all’identità e al rapporto con il territorio"La storia della famiglia Santoni è una di quelle che raccontano bene come anche una piccola realtà possa diventare un punto di riferimento... Pillola del giorno dopo, ricetta addio. È giusto?Attacca l’embrione, vi pare poco? Ma l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) deve pensarla diversamente se ha dato il via libera, con la pubblicazione a sorpresa della sua determina il 4 marzo in ... avvenire.it Pillola del giorno dopo senza ricetta. Per molte donne è ancora un miraggio. Quasi la metà dei farmacisti contraria a decisione Aifa e il 18% dichiara che non la venderà mai ...I risultati di un'indagine della SWG su un campione di donne e farmacisti italiani. Il problema è che anche molte donne (30%) non sanno che da maggio 2015, se si è maggiorenni, si può acquistare senza ... quotidianosanita.it