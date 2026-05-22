La Regione ha destinato 2,4 milioni di euro alle imprese ricettive umbre per finanziare progetti di riqualificazione, miglioramento e innovazione delle strutture. I fondi sono rivolti a interventi che riguardano la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti. Le risorse vengono assegnate con l’obiettivo di rafforzare il settore turistico locale, promuovendo interventi concreti nelle strutture ricettive della regione. La cifra rappresenta un sostegno diretto alle imprese del settore per migliorare le proprie strutture e offrire servizi aggiornati.

Due milioni e 400mila euro per sostenere progetti di riqualificazione, miglioramento e innovazione delle strutture ricettive umbre, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, dell’accessibilità e della qualità dei servizi offerti. E’ quanto deciso dalla Giunta regionale che ha destinato anche una quota pari a 800mila euro alle imprese localizzate nelle aree interne dell’ Umbria – Nord Est Umbria, Valnerina, Sud Ovest Orvietano, Trasimeno e Media Valle del Tevere – con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica dei territori e contrastare lo spopolamento attraverso nuovi investimenti e servizi di qualità. "Con questo intervento – dichiara l’assessora Simona Meloni – vogliamo accompagnare e sostenere il sistema turistico umbro in una nuova fase di crescita e qualificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Regione sostiene il turismo. Imprese ricettive: ecco 2,4 milioni

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