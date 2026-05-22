La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 23 e domenica 24 maggio

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio, si svolgerà una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’iniziativa, intitolata “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, è organizzata da Ama con il supporto del TGR Lazio RAI. La raccolta è gratuita e si svolge in modo temporaneo, coinvolgendo i quartieri della città. Durante queste giornate, i cittadini potranno portare i loro rifiuti ingombranti presso i punti di raccolta predisposti.

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Sabato 23 e domenica 24 maggio torna a Roma “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.   Per l’occasione saranno a disposizione dei cittadini le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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