La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 23 e domenica 24 maggio

A Roma, nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio, si svolgerà una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. L’iniziativa, intitolata “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, è organizzata da Ama con il supporto del TGR Lazio RAI. La raccolta è gratuita e si svolge in modo temporaneo, coinvolgendo i quartieri della città. Durante queste giornate, i cittadini potranno portare i loro rifiuti ingombranti presso i punti di raccolta predisposti.

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