La Procura di Colonia ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio contro l’amministratore di un gruppo commerciale, accusandolo di aver presentato false dichiarazioni riguardo alla scomparsa del fratello. L’atto, che si compone di circa settanta pagine, dettaglia le presunte irregolarità commesse dall’indagato. La vicenda riguarda una serie di dichiarazioni ritenute mendaci, che hanno attirato l’attenzione degli inquirenti. La procedura giudiziaria prosegue nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

La Procura di Colonia ha chiesto il rinvio a giudizio, con un atto di una settantina di pagine, dell’amministratore delegato del gruppo tedesco Tengelmann, il sessantaduenne Christian Wilhelm Erich Haub, per falsa dichiarazione rispetto alla scomparsa, sulle Alpi svizzere, del fratello Karl-Erivan Haub. Nell’aprile del 2018 Karl-Erivan Haub partì da solo per un’escursione sciistica a Zermatt senza farne ritorno. Si presunse che l’allora cinquantottenne fosse rimasto vittima di un incidente fatale sul Piccolo Cervino. Anche se furono avanzati dubbi sulla dinamica, dato che era uno sciatore esperto, queste perplessità non furono sostenute da prove concrete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Procura di Colonia procede contro l’amministratore del gruppo Tengelmann: avrebbe fatto false dichiarazioni sulla scomparsa del fratello

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