La priorità? Sistemare le strade

Dopo un periodo di gestione commissariale, gli abitanti di Mondaino si preparano a votare per scegliere il nuovo sindaco. Le elezioni si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo i cittadini in un momento importante per il loro comune. La priorità dichiarata dal candidato sindaco è il miglioramento delle strade del paese, un tema che ha suscitato attenzione tra gli elettori. La campagna elettorale si concentra su questioni locali, mentre la consultazione rappresenta un passo fondamentale per il futuro amministrativo.

Dopo mesi di commissariamento, i cittadini di Mondaino sono chiamati alle urne per votare il loro futuro sindaco. La corsa è su un binario unico, quello battuto da Amerigo Ottaviani e dalla sua lista civica Bene Comune. "Occorre iniziare il lavoro prima di tutto dalla manutenzione ordinaria delle strade e del verde pubblico che negli anni sono stati trascurati", ha spiegato il candidato sindaco di Bene Comune. Unico ‘contendente’ di Ottaviani sarà il quorum, fissato al 40 per cento. Si vota domenica e lunedì. Ottaviani, come è andata la campagna elettorale? "Abbiamo raccolto quelle che sono le necessità del territorio e soprattutto ci siamo presentati ai cittadini, con gli incontri nella rocca di Mondaino e nella frazione di Montespino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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