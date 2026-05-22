Il giovane talento di 19 anni ha ottenuto per la prima volta la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. Dopo aver superato le qualificazioni, si è assicurato un posto tra i protagonisti dello Slam parigino. A commentare la sua prestazione, il papà e coach, che ha seguito da vicino il percorso e l’impegno dimostrato dal ragazzo durante le partite decisive. La sua presenza nel torneo rappresenta un traguardo importante nella sua carriera tennistica e una soddisfazione personale per tutta la famiglia.

Federico Cinà ha realizzato uno dei suoi sogni da bambino, quello di qualificarsi per il tabellone principale di un torneo dello slam. “La prima volta non si scorda mai”, ha scritto sui social dopo aver ottenuto la qualificazione contro il canadese Galarneau, e la prima volta di “Pallino” sarà al Roland Garros, sulla terra battuta francese. Un traguardo, per il palermitano classe 2007, che a molti è sembrato scontato e naturale, visto il talento di Federico, nettamente uno dei migliori under 20 del mondo. Dietro però nasconde, come tutte le cose buone, tantissimo lavoro e altrettanti sacrifici, con un percorso di crescita graduale, senza fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La prima volta di Cinà: "Qualificarsi per il Roland Garros è un sogno: contento di come ho lottato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tabellone Roland Garros 2026, il sorteggio sorride a Sinner. Gli incroci azzurri e la prima volta di Pellegrino

Sinner prima del Roland Garros: “Non ho ancora raggiunto il massimo? Domande chiave Come ha trasformato la sconfitta contro Alcaraz in una lezione vincente? Perché Sinner ha scelto Monaco per isolarsi dalla pressione...

Prima volta nel main draw di uno Slam per Federico Cinà: adesso arriva il bello #Tennis #RolandGarros #Cinà x.com

Max Houkes con un'esperienza di slam qualificazione per la prima volta a Roland Garros - trattato dal suo avversario per crampi e ricevendo una penalità di 3 giochi per aver impiegato troppo tempo a riprendere il gioco reddit

La prima volta di Cinà: Qualificarsi per il Roland Garros è un sogno: contento di come ho lottatoIl talento 19enne è entrato nel tabellone principale dello Slam parigino. E il papà-coach Francesco dice: Bisogna continuare a lavorare tanto, non cambia nulla nel percorso ... msn.com

Pellegrino mai sazio, prima volta nel main draw del Roland Garros: Cecchinato ko. Cinà, rimonta show!Dopo l'ottimo cammino agli Internazionali, il numero 124 Atp si aggiudica il derby con il semifinalista di Parigi 2018 e centra il tabellone principale ... tuttosport.com