La povertà si intensifica nella zona tra Valdera e Cuoio, con molte famiglie che si trovano in difficoltà economica. Dati recenti mostrano un aumento dei nuclei familiari che chiedono assistenza e sostegno. Le situazioni di crisi si manifestano in diversi ambiti, dalla mancanza di risorse per le spese quotidiane alla difficoltà di mantenere un alloggio stabile. Le autorità e le organizzazioni locali stanno cercando di rispondere alle esigenze crescenti, ma la situazione resta complessa.

Valdera-Cuoio, 22 maggio 2026 – La crisi economica continua a colpire duramente il territorio della Valdera e del comprensorio del Cuoio. Aumentano le persone e le famiglie che fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese e aumentano le richieste di aiuto. Anche il settore delle concerie, da sempre motore dell’economia locale, sta attraversando un periodo difficile, con una diminuzione del lavoro e dell’occupazione. In affanno anche l’artigianato della Valdera, stretto tra aumento dei costi, calo degli ordini e incertezza sul futuro. A fotografare questa situazione è il rapporto sulla povertà della Caritas della diocesi di San Miniato, realizzato grazie al lavoro dei centri di ascolto e della rete territoriale dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La povertà che cresce, dalla Valdera al Cuoio: “Tante famiglie in crisi”

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