La povertà che cresce dalla Valdera al Cuoio | Tante famiglie in crisi

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La povertà si intensifica nella zona tra Valdera e Cuoio, con molte famiglie che si trovano in difficoltà economica. Dati recenti mostrano un aumento dei nuclei familiari che chiedono assistenza e sostegno. Le situazioni di crisi si manifestano in diversi ambiti, dalla mancanza di risorse per le spese quotidiane alla difficoltà di mantenere un alloggio stabile. Le autorità e le organizzazioni locali stanno cercando di rispondere alle esigenze crescenti, ma la situazione resta complessa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Valdera-Cuoio, 22 maggio 2026 – La crisi economica continua a colpire duramente il territorio della Valdera e del comprensorio del Cuoio. Aumentano le persone e le famiglie che fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese e aumentano le richieste di aiuto. Anche il settore delle concerie, da sempre motore dell’economia locale, sta attraversando un periodo difficile, con una diminuzione del lavoro e dell’occupazione. In affanno anche l’artigianato della Valdera, stretto tra aumento dei costi, calo degli ordini e incertezza sul futuro. A fotografare questa situazione è il rapporto sulla povertà della Caritas della diocesi di San Miniato, realizzato grazie al lavoro dei centri di ascolto e della rete territoriale dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la povert224 che cresce dalla valdera al cuoio tante famiglie in crisi
© Lanazione.it - La povertà che cresce, dalla Valdera al Cuoio: “Tante famiglie in crisi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Emergenza povertà "Momento delicato per tante famiglie del nostro territorio"I numeri sono noti e preoccupa l’avanzata della povertà: nel territorio diocesano di Perugia-Città della Pieve la Caritas sta accompagnando più di 3.

'Famiglie al centro… Famiglie in gioco – Nessuno cresce da solo': appuntamento a PontederaPontedera si prepara ad accogliere una giornata interamente dedicata al sostegno delle famiglie, alla genitorialità e alla costruzione di reti...

valdera la povertà che cresceCRESCE LA POVERTÀ: 2000 LE FAMIGLIE CHE CHIEDONO AIUTO PER FARE LA SPESAL’intervista ad Angela Artusi, Rete provinciale degli empori solidali di Modena A Modena la povertà continua a crescere e a raccontarlo sono i numeri degli empori solidali. Nel 2025, in tutta la regio ... tvqui.it

La povertà sanitaria è una piaga che cresce. E per le medicine c'è il BancoNel 2025 oltre mezzo milione di persone (esattamente 501.922, di cui 145.557 minori) hanno potuto far fronte alla condizione di povertà sanitaria che rendeva difficile o addirittura impediva loro di ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web