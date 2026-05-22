La polizia piomba in hotel | arrestato in vacanza il direttore di un coro ricercato dal Canada per abusi
Nella mattinata di oggi, la polizia ha fatto irruzione in un hotel di Rimini, arrestando il direttore di un coro che si trovava in vacanza. La persona fermata era ricercata dal Canada per accuse di violenza sessuale su una ragazza. L'uomo è stato condotto in caserma e l'indagine prosegue per verificare eventuali altri reati. L'arresto si inserisce in un'operazione di routine legata a un mandato internazionale.
Rimini, 22 maggio 2026 – Era ricercato dalla polizia canadese per violenza sessuale su una?ragazza del coro di musica sacra che dirigeva, il 63enne?tedesco, trapiantato in Canada, arrestato dalla polizia di Stato?di Rimini mercoledì, dalle Volanti dell'Ufficio prevenzione?generale e soccorso pubblico della Questura. Gli?agenti dell'Upgsp, diretto dal commissario capo Miriam Martufi,?hanno tratto in arresto il 63enne destinatario di una cattura?internazionale, che si trovava in vacanza in un hotel di?Bellaria. Gli agenti lo hanno bloccato mentre era nella?sua camera e dopo averlo identificato ne hanno?verificato la corrispondenza con la persona destinataria della?misura in questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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