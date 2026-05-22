La polizia piomba in hotel | arrestato in vacanza il direttore di un coro ricercato dal Canada per abusi

Nella mattinata di oggi, la polizia ha fatto irruzione in un hotel di Rimini, arrestando il direttore di un coro che si trovava in vacanza. La persona fermata era ricercata dal Canada per accuse di violenza sessuale su una ragazza. L'uomo è stato condotto in caserma e l'indagine prosegue per verificare eventuali altri reati. L'arresto si inserisce in un'operazione di routine legata a un mandato internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui