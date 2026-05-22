La pace degli argini

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dall’alluvione di maggio 2023 che interessò Forlì e molte zone della Romagna, i ricordi di quei giorni sono ancora presenti. Le immagini dei fiumi in piena, le strade allagate e il fango che entrò nelle case, nelle campagne e nei quartieri sono ancora vivide. La piena provocò danni significativi e portò alla luce le conseguenze di un evento meteorologico eccezionale, lasciando un segno duraturo nel territorio e tra la popolazione.

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A tre anni dalla tragica alluvione che nel maggio 2023 colpì Forlì e gran parte della Romagna, il ricordo di quei giorni rimane ancora vivido nelle immagini dei fiumi gonfiati dalla pioggia, delle strade trasformate in canali e del fango che invase case, campagne e quartieri cittadini. Il Foro di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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