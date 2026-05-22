La pace degli argini

A tre anni dall’alluvione di maggio 2023 che interessò Forlì e molte zone della Romagna, i ricordi di quei giorni sono ancora presenti. Le immagini dei fiumi in piena, le strade allagate e il fango che entrò nelle case, nelle campagne e nei quartieri sono ancora vivide. La piena provocò danni significativi e portò alla luce le conseguenze di un evento meteorologico eccezionale, lasciando un segno duraturo nel territorio e tra la popolazione.

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