La Notte Rosa accende la Romagna nel segno della musica con grandi ospiti in programma
La Romagna si prepara a vivere la sua 21esima edizione de La Notte Rosa, un evento che si svolgerà dal 19 al 21 giugno. Durante questa notte speciale, diverse location della regione si animeranno con musica dal vivo e spettacoli, coinvolgendo numerosi artisti e pubblico. La città si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso, con le strade e i luoghi di ritrovo che si coloreranno di rosa, segnando così l'inizio della stagione estiva.
La Romagna è pronta a vestirsi di rosa e a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso per la 21esima edizione de La Notte Rosa, l’evento che dal 19 al 21 giugno segna l’avvio dell’estate italiana. Una festa capace di unire mare, città d’arte, borghi e colline in un unico grande racconto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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