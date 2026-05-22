la nostra dissennatezza spendacciona e i ventenni che si percepiscono disagiati

Ogni volta che si affronta il tema delle finanze, si pensa subito a come spendere o risparmiare, spesso collegando queste discussioni a esperienze legate ai ristoranti o ai pasti. Recenti studi indicano che i giovani tra i venti e i venticinque anni si percepiscono più disagiati rispetto al passato, anche se non sempre si riflette sul modo in cui gestiscono il proprio denaro. Le conversazioni sul denaro continuano a essere frequenti, ma spesso rimangono legate a spese quotidiane e abitudini di consumo.

Ogni volta che si parla di soldi, io parlo di ristoranti. Ogni volta che si parla dell’essere più ricchi o più poveri dei nostri genitori, un tema dal quale la società pare ossessionata, gli altri magari citano la disinvoltura con cui andiamo all’estero, con cui compriamo telefoni da mille euro (che per me sono ancora: due milioni di lire), e io invece dico: guardateci. Perché queste conversazioni si svolgono sempre a tavola, siamo sempre al ristorante, è sempre un giorno feriale, ed è uno dei, non so, duecento giorni feriali in cui mangiamo al ristorante? E alcuni dei miei amici sono ricchi, ma non tutti, alcuni sono dei disgraziati qualunque come me, solo che questo è il secolo in cui i disgraziati qualunque hanno il tenore di vita che una volta avevano i ricchi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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