La multinazionale delle macchine agricole che rischia il fallimento | a rischio 500 posti di lavoro
Il gruppo Bcs, azienda multinazionale specializzata nella produzione di macchine agricole e con sede principale ad Abbiategrasso, si trova attualmente in una situazione di crisi che mette a rischio circa 500 posti di lavoro. La società ha comunicato difficoltà finanziarie che potrebbero portare a una procedura di fallimento, generando preoccupazioni tra i dipendenti e le istituzioni locali. La situazione si svolge in un periodo di forte incertezza per il settore agricolo e industriale.
È appeso a un filo il futuro dei lavoratori del gruppo Bcs, multinazionale che produce macchine agricole che ha il suo quartier generale ad Abbiategrasso (hinterland Ovest di Milano). L’azienda - che ha anche siti produttivi a Cusago e Luzzara (Reggio Emilia) - sta attraversando una fase. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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