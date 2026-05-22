La moschea è la casa di Dio aperta a tutti
Una moschea è descritta come la casa di Dio aperta a tutti. Di fronte a questa affermazione, una persona ha dichiarato di non voler rispondere, aggiungendo che si trovano in un paese libero. Ha anche commentato che, se qualcuno ha deciso di rilasciare un comunicato o fare delle dichiarazioni, questa è una scelta accettata. La conversazione si svolge in un contesto di libertà di espressione, senza ulteriori dettagli o commenti sulle motivazioni.
Non mi sento di rispondere a niente, siamo in un paese libero, se hanno voluto fare un comunicato e fare dichiarazioni va bene. Vorrei solo invitarle a visitare la moschea che è aperta a tutti e si possono imparare molte cose. E’ la casa di Dio, chi vuole, chi ha un cuore sereno e di pace può venire. Il mio invito è a vivere sereni". Così Mohamed Nour Dachan, figura di rilievo della comunità islamica ad Ancona e in Italia, risponde alla polemica sulle gite scolastiche in moschea sollevata in questi giorni dalla Lega. Al centro della vicenda è finita la scuola primaria Maggini dell’istituto comprensivo Grazie-Tavernelle di Ancona, che lunedì ha portato le classi 5D e 5E in visita al Centro Islamico della città, alla Baraccola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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