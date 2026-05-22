Giulio Ragalzi ha raccontato di aver perso la sorellina Monica, di soli sette anni, a causa del terremoto che ha colpito Gemona. La città, duramente colpita dal sisma, si trova ancora a fare i conti con le conseguenze di quel disastro naturale. Ragalzi ha affermato di non voler lasciare Gemona, città in cui è cresciuto e che ha subito gravi danni. I bambini di Gemona sono stati tra le vittime più giovani di questa tragedia che ha segnato profondamente la comunità.

Gemona, 22 maggio 2026 - I bambini del terremoto in Friuli. I bambini di Gemona, il cuore della devastazione, come Monica Ragalzi, che aveva solo 7 anni. “La mamma e il papà ti hanno già raggiunto. Non ho potuto farti conoscere mia moglie Donatella, le mie figlie Lisa e Anna, i miei nipotini Noemi ed Elia”. Giulio Ragalzi, ex assessore, oggi oste di Gemona, ha ricordato così la sua sorellina uccisa dall’Orcolat la sera del 6 maggio 1976. Lo ha fatto per decenni, lo ha rifatto quest’anno, a mezzo secolo da una tragedia “che non abbiamo mai superato, come comunità”. Nella foto della necrologia, la bimba sorride, un caschetto nero, la frangia, la domanda del fratello che non avrà mai risposta, “chissà come sarebbe stata la vita con te. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La mia sorellina Monica uccisa dal terremoto”. Parla Giulio Ragalzi: “Lasciare Gemona? Mai”

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