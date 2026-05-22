La memoria della Costituente sale sul palcoscenico ed è un successo

Il 22 maggio 2026, nella città della Spezia, si è assistito a un evento che ha portato la memoria della Costituente al centro dell’attenzione pubblica. Attraverso una rappresentazione teatrale, il racconto delle origini della Repubblica italiana è stato portato sul palcoscenico, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sulla storia costituzionale. L’iniziativa ha ottenuto un riscontro positivo, dimostrando come il teatro possa essere usato come strumento di approfondimento storico.

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La Spezia, 22 maggio 2026 – Il linguaggio della scena diventa uno strumento di indagine storica per esplorare le radici della democrazia italiana. Lo spazio culturale del Centro Dialma Ruggiero ha ospitato la rappresentazione di “ Donne e uomini per un mondo nuovo, l’avventura della Costituente”, un'opera corale promossa dal gruppo Memoria, Scuola, Democrazia dello Spi Cgil della Spezia, insieme alle strutture dello Spi Cgil provinciale e regionale della Liguria, con il patrocinio del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza. L'allestimento si è configurato come un percorso multidisciplinare capace di unire recitazione, danza, musica, proiezioni di repertorio e canti polifonici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La memoria della Costituente sale sul palcoscenico ed è un successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Voci Libere", alla Zangheri la legalità sale sul palcoscenicoLe luci del teatrino della scuola media Pietro Zangheri si accenderanno il prossimo 6 giugno alle ore 20 per un appuntamento speciale. Leggi anche: Irpinia, Memoria Costituente La memoria della Costituente sale sul palcoscenico ed è un successoLa Spezia, 22 maggio 2026 – Il linguaggio della scena diventa uno strumento di indagine storica per esplorare le radici della democrazia italiana. Lo spazio culturale del Centro Dialma Ruggiero ha osp ... lanazione.it A #Roma la memoria torna viva nei luoghi della libertà Festeggiamo l’81° Anniversario della Liberazione e gli 80 anni dell’Assemblea Costituente. A Roma oltre 100 appuntamenti tra cultura, musica, teatro e partecipazione, quasi tutti gratuiti. Qui, a ridoss x.com Per favore, dimmi l'Articolo 1 della costituzione del tuo paese. reddit Alla Camera dei Deputati Madri della Repubblica, il cofanetto che restituisce voce e memoria alle 21 donne della CostituenteOggi nella Sala Enrico Berlinguer la presentazione del progetto editoriale di Kurumuny con il Comune di Melpignano: un omaggio alle protagoniste del Referendum istituzionale del 1946 nell’anno ... lagazzettadelmezzogiorno.it