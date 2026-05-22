La maxi pepita di rame trova ’casa’ Pronta la teca per l’esposizione
La pepita di rame di Impruneta è pronta per essere mostrata al pubblico. La teca per l’esposizione è stata allestita e si avvicina il momento di poterla ammirare. La maxi pepita, di grandi dimensioni, è stata collocata nella teca appositamente preparata, che sarà posizionata in un luogo accessibile ai visitatori. La preparazione dell’esposizione sembra ormai conclusa e si attende solo l’apertura ufficiale al pubblico.
di Manuela Plastina Ci siamo quasi: la pepita di rame di Impruneta sta per diventare ben visibile al pubblico. Non più in una posizione interrata, coperta e protetta da un vetro di sicurezza, seppur nella centrale piazza Buondelmonti: diventerà grande protagonista sotto i loggiati del Comune all’interno di una teca che è già pronta. Si tratta ormai di poche settimane e un simbolo da record del territorio avrà il suo meritato palcoscenico. Sarà un’operazione a costo zero per le tasche dei cittadini, grazie al lavoro di tanti volontari, di alcuni sponsor e dei soci del Rotary Club San Casciano Chianti che, con un’asta di una selezione di vini... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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