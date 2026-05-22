La maxi pepita di rame trova ’casa’ Pronta la teca per l’esposizione

La pepita di rame di Impruneta è pronta per essere mostrata al pubblico. La teca per l’esposizione è stata allestita e si avvicina il momento di poterla ammirare. La maxi pepita, di grandi dimensioni, è stata collocata nella teca appositamente preparata, che sarà posizionata in un luogo accessibile ai visitatori. La preparazione dell’esposizione sembra ormai conclusa e si attende solo l’apertura ufficiale al pubblico.

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