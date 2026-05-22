Una donna ha scritto un appello pubblico chiedendo che si proceda con uno svuotamento di un'area in modo immediato. Nella lettera, ha rivelato che, in passato, aveva pensato al suicidio e ha implorato di agire senza ritardi, evidenziando il rischio di decomposizione di un corpo qualora suo figlio si trovasse sotto quella zona. La richiesta è rivolta alle autorità, che devono decidere come intervenire sulla base di queste dichiarazioni e delle circostanze descritte.

Acqualagna (Pesaro), 22 maggio 2026 – “Vi prego, trovate una soluzione, effettuate quello svuotamento, non aspettate, se mio figlio fosse lì sotto dovete tenere in considerazione la decomposizione di un corpo. Sono passati più di 19 mesi. vi prego, è un dubbio che mi logora dentro, io così faccio fatica e i giorni stanno passando”. Lo dice Federica Pambianchi, la mamma di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce il 13 ottobre del 2024 alla diga del Furlo. La lettera di Riccardo La sua auto venne ritrovata accanto all’ingresso della centrale idroelettrica, con all’interno effetti personali e vestiti. La donna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Riccardo svela la sua ultima lettera: voleva uccidersi. “Ma ora svuotate la diga”

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Riccardo Branchini: Se fosse nella diga potrei piangerlo in una tomba. Se no, potrei cercarlo nel mondo, la mamma del ragazzo scomparso. Invece di litigare svuotino il Furlo, ho bisogno di questa risposta. Lo chiedo con il cuore in mano. #chilhavisto? bit.l x.com

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