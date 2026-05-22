A Macherio, in provincia di Monza e Brianza, una donna ha riferito di aver visto per l'ultima volta una persona cara il 22 maggio 2026. Secondo quanto dichiarato, prima di separarsi le sono state rivolte parole affettuose, e le è stato dato un bacio. La donna ha affermato che quella è stata la sua ultima occasione di stare con lei, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione o su eventuali circostanze che abbiano portato a questa separazione.

Macherio (Monza Brianza), 22 Maggio 2026 - "L' ultima volta che l'ho vista mi ha dato un bacio e mi ha detto abbi cura di te ". Non riesce a trattenere il pianto Juana, 53 anni, quando ricorda l' ultimo incontro con la figlia Geraldine, 34 anni, prima che venisse uccisa dall'ex marito Alexander, anche lui peruviano 34enne, accusato di averla perseguitata prima in Perù e poi a Macherio in Brianza dove si era rifugiata con i due figli di 17 e 15 anni e che lo scorso luglio l'ha uccisa per strada strangolandola a mani nude, per postare infine dal profilo social sul telefono cellulare della vittima un selfie accompagnato dalla scritta " verdadero amor ", il "vero amore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mamma di Geraldine: "Mi ha dato un bacio dicendomi abbi cura di te. È stata l'ultima volta che l'ho vista"

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