La mail non letta costa cara | fermo amministrativo per l’auto e mille euro di spese

Una email inviata tramite posta elettronica certificata non letta ha portato a conseguenze pratiche, con il fermo amministrativo dell’auto di un avvocato che diventa immediatamente esecutivo. La comunicazione, mai aperta o presa in considerazione, ha causato il blocco del veicolo e il pagamento di circa mille euro di spese. La vicenda evidenzia come la mancata lettura di una PEC possa generare effetti concreti e costosi, anche senza che ci siano state contestazioni o risposte formali.

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Una pec finita in archivio senza essere letta e il fermo amministrativo per l’auto dell’avvocato diventa esecutivo. È quanto afferma la Corte di giustizia tributaria nella sentenza con la quale è stato respinto il ricorso del professionista che, adesso, dovrà pagare non solo i debiti fiscali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUFFY Y OP15, best YELLOW DECK One Piece Card Game Tournament Sullo stesso argomento È possibile demolire un’auto con un fermo amministrativoMolti proprietari di veicoli si trovano prima o poi a dover affrontare una situazione complessa: la presenza di un fermo amministrativo sull’auto. Rivende un'auto col 'fermo amministrativo', condannato per truffaLa seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta Andrea Pellegrino, si è pronunciata sul ricorso presentato da Pasquale Cervella, 45enne di...