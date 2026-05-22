La Lega sospende Debora Piazza | Frasi inaccettabili distanza totale
La Segreteria Provinciale della Lega Salvini Premier di Lecco ha annunciato la sospensione di Debora Piazza in seguito a commenti pubblicati sui social network. La decisione è stata comunicata dopo le polemiche generate dai messaggi pubblicati online, che sono stati giudicati inaccettabili. La Lega ha inoltre affermato di mantenere una posizione di distanza totale rispetto a quanto dichiarato dalla stessa Piazza. La questione ha attirato l’attenzione dei media nelle ultime ore.
In merito alle polemiche sorte nelle ultime ore a seguito di alcuni commenti apparsi sui social network, la Segreteria Provinciale della Lega Salvini Premier di Lecco interviene per ribadire con chiarezza la propria posizione."Come Lega Lombarda e Lega lecchese prendiamo totalmente le distanze. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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