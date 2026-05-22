La Kings League due anni dopo | è davvero questo il nuovo calcio?
Dopo due anni dal suo debutto in Italia, abbiamo partecipato alla fase finale della Kings League, il torneo di calcio ideato da Gerard Piqué. La competizione ha attirato un vasto pubblico e ha visto la partecipazione di squadre con giocatori provenienti da diverse aree del calcio amatoriale e professionistico. La manifestazione si svolge in un ambiente innovativo, con regole e format diversi rispetto al calcio tradizionale. La finale si è svolta in un impianto sportivo con un pubblico numeroso e coinvolto.
Partiamo dagli albori: nel 2022 l'ex stella del Barcellona Gerard Piquè insieme allo streamer Ibai Llanos, decise di creare un nuovo torno di calcio a 7. E fin qui nulla di strano, alcuni potrebbero dire: «Ah beh, come il mio del giovedì sera!». Non proprio. L'idea era quella di rivoluzionare il modo classico di vedere il calcio, di aggiungere delle nuove regole che potessero contrastare la noia, ormai largamente diffusa, che si provava guardando le partite di calcio a 11. Così investendo su un mondo allora sì conosciuto, ma non del tutto sviluppato, come quello di Twitch (principale piattaforma per la trasmissione di contenuti in... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Il Roster finale è completo. Gli ultimi due slot vanno a: Stallions : 3º posto allo Split 2 della Kings League Lottomatica.sport Italy FWZ: finalisti della Kings Cup Mena 2025 x.com
Marketing Espresso. . Ecco come i brand entrano nelle dinamiche di intrattenimento della Kings League @kingsleague_it @kingsleague @blurs7 @therealmarzaa @fonziesitalia @ferreroitalia @jdsportsit facebook
I giocatori locali vengono selezionati per i Saint Lucia Kings della Caribbean Premier League. reddit
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