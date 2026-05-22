La Kings League due anni dopo | è davvero questo il nuovo calcio?

Dopo due anni dal suo debutto in Italia, abbiamo partecipato alla fase finale della Kings League, il torneo di calcio ideato da Gerard Piqué. La competizione ha attirato un vasto pubblico e ha visto la partecipazione di squadre con giocatori provenienti da diverse aree del calcio amatoriale e professionistico. La manifestazione si svolge in un ambiente innovativo, con regole e format diversi rispetto al calcio tradizionale. La finale si è svolta in un impianto sportivo con un pubblico numeroso e coinvolto.

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