La invita a cena fuori e la stupra 30enne denuncia violenza sessuale a Roma | indagini in corso

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 30 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale dopo essere stata invitata a cena in un ristorante e successivamente costretta a seguirlo. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni per approfondire quanto accaduto. La donna ha presentato una denuncia formale, e le autorità stanno esaminando le circostanze dell’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori elementi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima la invita al ristorante, poi la costringe a seguirlo e abusa di lei: si indaga per violenza sessuale ai danni di una 30enne a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Alexander McQueen : lhistoire tragique dun créateur de mode visionnaire - Documentaire Mode - AT

Video Alexander McQueen : lhistoire tragique dun créateur de mode visionnaire - Documentaire Mode - AT

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Roma, 30enne denuncia violenza sessuale dopo una cena fuori. Indaga la polizia

Sedotto al corso di ballo, lo ricatta minacciando denuncia di violenza sessuale dopo un rapportoPrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web