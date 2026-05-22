La invita a cena fuori e la stupra 30enne denuncia violenza sessuale a Roma | indagini in corso
Una donna di 30 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale dopo essere stata invitata a cena in un ristorante e successivamente costretta a seguirlo. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni per approfondire quanto accaduto. La donna ha presentato una denuncia formale, e le autorità stanno esaminando le circostanze dell’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori elementi.
Prima la invita al ristorante, poi la costringe a seguirlo e abusa di lei: si indaga per violenza sessuale ai danni di una 30enne a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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