La invita a cena fuori e la stupra 30enne denuncia violenza sessuale a Roma | indagini in corso

Una donna di 30 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale dopo essere stata invitata a cena in un ristorante e successivamente costretta a seguirlo. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e ascoltando testimoni per approfondire quanto accaduto. La donna ha presentato una denuncia formale, e le autorità stanno esaminando le circostanze dell’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori elementi.

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