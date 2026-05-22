Il conflitto in Iran ha portato a una diminuzione delle consegne di armi provenienti dagli Stati Uniti a Taiwan. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali di allarme, il tema viene discusso nel dibattito pubblico senza toni drammatici. La questione riguarda la possibile influenza delle tensioni internazionali sulla fornitura di armamenti all’isola, in un momento in cui si intensificano le preoccupazioni sulla sicurezza regionale. La situazione resta sotto osservazione, senza annunci ufficiali o decisioni immediate.

Taipei – I l tema non viene affrontato apertamente nei toni dell’allarme, ma nel dibattito strategico taiwanese una domanda sta diventando sempre meno teorica: quanto spazio reale avrà Taiwan nelle priorità strategiche di Donald Trump, mentre Washington è assorbita dalla guerra con l’Iran e contemporaneamente tenta di costruire un equilibrio pragmatico con la Cina? A riaccendere le preoccupazioni dopo le giornate complicate che hanno seguito l’incontro Trump-Xi di Pechino, stavolta sono state le dichiarazioni del segretario ad interim della Marina statunitense Hung Cao, che durante un’audizione al Senato ha confermato la sospensione di un pacchetto di vendita di armamenti a Taiwan del valore di circa 14 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La guerra in Iran rallenta l’arrivo delle armi Usa a Taiwan?

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Guerra in Iran: rincari in arrivo per il carrello della spesa - Unomattina 27/03/2026

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