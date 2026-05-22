La guerra all’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz non lasceranno l’Italia a secco di petrolio e gas

Da tpi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, circa il 45% del gas naturale liquefatto (GNL) importato in Italia proveniva dal Qatar. La guerra in Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz non metteranno a rischio le forniture di petrolio e gas nel nostro paese. Questi dati mostrano come le rotte di approvvigionamento siano diversificate e come le tensioni internazionali non abbiano ancora inciso sui flussi energetici verso l’Italia. La situazione attuale non indica interruzioni imminenti nei rifornimenti di idrocarburi.

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A volte, per raccontare una storia, servono i numeri. Nel 2024, quasi il 45% del gas naturale liquefatto (gnl) importato in Italia proveniva dal Qatar. L’anno scorso quella quota si era ridotta, superando comunque il 30%, con Doha scalzata al primo posto dagli Stati Uniti. Poi è scoppiata la guerra contro l’Iran. Quando Usa e Israele hanno cominciato a colpire terminal e impianti petrolchimici nella Repubblica islamica e Teheran ha risposto contrattaccando sul più grande impianto industriale di gnl a livello mondiale nel nord dell’Emirato, quella quota residua avrebbe potuto trasformarsi in una vulnerabilità concreta. A marzo, infatti, Edison ha ricevuto da QatarEnergy la notifica ufficiale di un evento di forza maggiore. 🔗 Leggi su Tpi.it

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