La guerra all’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz non lasceranno l’Italia a secco di petrolio e gas

Nel 2024, circa il 45% del gas naturale liquefatto (GNL) importato in Italia proveniva dal Qatar. La guerra in Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz non metteranno a rischio le forniture di petrolio e gas nel nostro paese. Questi dati mostrano come le rotte di approvvigionamento siano diversificate e come le tensioni internazionali non abbiano ancora inciso sui flussi energetici verso l’Italia. La situazione attuale non indica interruzioni imminenti nei rifornimenti di idrocarburi.

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