Durante la decima giornata del Festival di Cannes 2026, una giuria di esperti di moda ha condiviso le proprie valutazioni sui look più apprezzati sul red carpet. Sono stati analizzati vari outfit sfoggiati dalle celebrità, mettendo in evidenza dettagli e stile. La discussione si è concentrata sulle scelte di abbigliamento più notevoli, senza esprimere giudizi personali o preferenze. L'evento ha visto protagonisti diversi outfit, alcuni dei quali sono stati riconosciuti come i più eleganti o originali dalla giuria.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Penélope Cruz In: Chanel Perché. Penélope Cruz non sbaglia mai un’apparizione, e lo ha confermato ancora una volta il 21 maggio, salendo i gradini per il film La Bola Negra. L’abito nero, grande classico della maison di rue Cambon, qui non ha nulla di minimalista: è una lunga creazione con spacco e una sola spallina, che interpreta alla perfezione il registro del grande abito da sera. Mi piace l’idea che vi si ritrovi anche quell’effetto floreale ormai diventato, visibilmente, una delle firme di Matthieu Blazy, pur lavorato in questo caso tono su tono. E poiché Penélope è una star, ha scelto di ricordarcelo con discrezione, indossando orecchini a forma di stella in diamanti, sottolineati da barrette di onice, firmati Chanel Joaillerie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria della moda di Vanity Fair: chi sono i meglio vestiti secondo i nostri esperti di moda sul decimo red carpet del Festival di Cannes?

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