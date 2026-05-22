La gioia di William | Kate entusiasta della visita a Reggio Emilia Viaggerà di più
La principessa Kate ha visitato Reggio Emilia in un viaggio che ha suscitato entusiasmo tra i presenti. Durante la visita, si è mostrata molto coinvolta, espressa anche attraverso sorrisi e gesti di accoglienza. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, e si è parlato di un possibile aumento dei suoi spostamenti in futuro. La giornata si è svolta senza particolari intoppi, con momenti di interazione con la comunità locale e scambi di cortesie.
Reggio Emilia, 22 maggio 2026 – Un successo, un viaggio che la principessa Kate non vedeva l’ora di intraprendere. E un ritorno a casa “ entusiasta ”. E’ questo il racconto che il principe William fa – da marito orgoglioso – del soggiorno a Reggio Emilia di Kate. E lo rende pubblico al programma radiofonico mattutino ‘Heart’ dove parla anche delle gioie e dei dolori dell’essere genitore, dei suoi gusti culinari e musicali e, ovviamente, della vittoria in premier league della sua squadra del cuore, l’Arsenal. https:www.ilrestodelcarlino.itvideokate-middleton-diventa-una-rezdora-e-lavora-la-pasta-fresca-il-video-gul9bgcy Il viaggio di Kate a Reggio: l’inizio di nuovi impegni all’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Kate Middletons First Trip Since Cancer — Italy Gave Her a Heros Welcome!
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