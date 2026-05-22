La Germania non ha abbastanza volontari | Forse ci servirà la leva obbligatoria

In Germania si discute sulla carenza di volontari per le forze armate, con alcuni che suggeriscono di ripristinare la leva obbligatoria. Nel frattempo, il governo ha deciso di acquisire una partecipazione in una fabbrica di carri armati e ha chiesto un ruolo più incisivo nella guida della NATO, preferendo un rapporto più diretto con alcuni alleati europei e riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti. La tecnologia militare americana continua a rappresentare un elemento chiave nelle strategie di difesa.

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Toh: la spontanea adesione al ricostituendo esercito di Germania, che nelle intenzioni del governo di Friedrich Merz - con effetto déjà vu - dovrà diventare il più grande d’Europa, potrebbe aver bisogno di una spintarella: dall’arruolamento volontario si passerebbe alla leva obbligatoria. Come La Verità sospettava già da un annetto. Toh: la spontanea adesione al ricostituendo esercito di Germania, che nelle intenzioni del governo di Friedrich Merz - con effetto déjà vu - dovrà diventare il più grande d’Europa, potrebbe aver bisogno di una spintarella: dall’arruolamento volontario si passerebbe alla leva obbligatoria. Come La Verità sospettava già da un annetto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Germania non ha abbastanza volontari: «Forse ci servirà la leva obbligatoria» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Neuruppin ist - Mehr als Fontane & Schinkel - Was diese Stadt wirklich ausmacht Sullo stesso argomento Serve il permesso dell’esercito per andare all’estero: scoppia il caso in Germania. “Anticamera della leva obbligatoria”Berlino, 6 aprile 2026 – Una clausola nascosta nelle pieghe della nuova legge sul servizio militare sta facendo discutere in Germania. Croazia, torna la leva obbligatoriaDa oggi, lunedì 9 marzo, le prime 800 reclute sono entrate in tre caserme, predisposte per l’addestramento militare di base.